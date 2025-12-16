Bild: переговоры в Берлине не внесли ясности по гарантиям безопасности для Киева

Обозреватель издания Пауль Ронцхаймер отметил, что официальные заявления "резко контрастируют с тем, о чем говорят за кулисами"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Переговоры в Берлине, несмотря на официальные заявления представителей стран Европы и США, не внесли ясности по таким двум ключевым вопросам, как гарантии безопасности и возможные территориальные уступки со стороны Украины. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на украинские источники.

Обозреватель издания, заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер отметил, что официальные заявления "резко контрастируют с тем, о чем говорят за кулисами". "Как это было и в последний раз: европейцы надеются, что благодаря общей позиции смогут перетянуть [президента США Дональда] Трампа на свою сторону и хотя бы будет предотвращено принятие плана против Украины", - сообщил газете источник в правительственных кругах Украины.

Как отмечает Bild, власти в Киеве не понимают, какие гарантии в конечном итоге получат. Кроме того, "даже если украинцам ясно, что как минимум временно не обойтись без территориальных уступок", решение о полном выводе войск из Донбасса будет сложно объяснить населению, считает обозреватель. По его оценке, "с юридической точки зрения, по состоянию на данный момент это также едва ли реализуемо". Тем не менее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер, по информации источников газеты, сохраняли твердую позицию по вопросу территориальных уступок со стороны Украины.

Позитивные заявления по итогам переговоров в Берлине, по всей видимости, связаны с желанием не злить Трампа и выиграть время, считает Ронцхаймер. В то же время никто из участников не верит в то, что Москва может отказаться от своих требований, констатирует он.

"Как кажется, для нас в настоящий момент нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится - без оказания нам новой помощи, которая могла бы что-то изменить", - заявил Bild источник в правительственных кругах Украины.

В Берлине 14-15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В воскресенье переговоры длились около пяти часов, в понедельник - примерно два. Вечером в понедельник ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.