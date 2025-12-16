Глава МИД Ирана прибыл в Москву на переговоры с Лавровым

В аэропорту Аббаса Арагчи встретил посол исламской республики в РФ Казем Джалали

ТЕГЕРАН, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву, где у него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кадры прибытия министра опубликовало агентство Tasnim.

В аэропорту Арагчи встретил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

Ранее в МИД РФ сообщили, что главы дипведомств России и Ирана намерены подробно обсудить в Москве актуальную международную проблематику, включая ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а также обменяться мнениями по региональным сюжетам, представляющим взаимный интерес.