Сийярто обеспокоен вмешательством ЕС в переговоры по Украине

Лидеры Евросоюза заинтересованы не в мире, а в продолжении военных действий против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Попытки вмешательства со стороны Евросоюза в переговоры по урегулированию конфликта на Украине вызывают обеспокоенность, поскольку лидеры ЕС заинтересованы не в мире, а в продолжении военных действий против России. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе "Час истины" на платформе YouTube.

Он отметил, что Брюссель по-прежнему охвачен "военным психозом и военным фанатизмом". "На прошлой неделе на заседании Совета министров иностранных дел НАТО практически все западноевропейцы, представители стран Северной Европы и прибалты говорили, что даже в случае установления мира нам придется надолго сохранить враждебные отношения с Россией. Вчера на заседании Совета ЕС по иностранным делам говорили о том, что, даже если наступит мир, мы должны финансировать Украину за счет средств европейского народа", - сказал глава МИД.

По его мнению, "это показывает, что европейская политическая элита сейчас не заинтересована в мире". "Вот почему я с беспокойством наблюдаю за событиями, когда не американцы и русские ведут переговоры друг с другом, а европейцы пытаются включиться в этот процесс", - подчеркнул Сийярто, говоря об урегулировании украинского конфликта.

В связи с этим он выразил надежду на то, что "американо-российские переговоры пересилят попытки европейцев подорвать их". "Если американцы будут строить дорогу к миру более решительно, чем европейцы будут ее разрушать, то мир может наступить", - считает министр. В противном случае, по его словам, "могут возникнуть проблемы". Политики в ЕС готовы пойти даже на нарушение законов сообщества, чтобы "втянуть весь континент в войну" против России, предупредил Сийярто.

В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, а также Владимира Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований России.