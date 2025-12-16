Депутат Рады Зинкевич: вопрос мобилизации женщин в ВСУ остается актуальным

Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" заявила, что будет поддерживать "эту идею"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украине придется вернуться к вопросу о мобилизации женщин в Вооруженные силы (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

"Я считаю, что рано или поздно к вопросу о мобилизации женщин придется вернуться, и лично я эту идею буду поддерживать. <...> Уверена, что в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать", - сказала она в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Тема мобилизации женщин на Украине поднималась в последние годы неоднократно. В октябре об этом заявил и глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он считает, что женщины не должны "прятаться за спинами мужчин", им нужно служить в армии. Тимочко также предлагает обучать женщин военному делу наравне с мужчинами.

Сейчас, по данным уполномоченной кабмина Украины по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко, в ВСУ на различных должностях служат порядка 70 тыс. женщин.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.