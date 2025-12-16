Кнайсль: мирный договор РФ и Украины вряд ли последует в течение 2-3 месяцев

Экс-министр иностранных дел Австрии также подчеркнула, что подпись Владимира Зеленского "по самым разным причинам, конечно, не может иметь большого веса"

Руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в течение двух-трех месяцев. Об этом ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что [президент США] Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор. Документ, который сейчас есть, - это повестка дня: там перечислены темы, но деталей того, как именно это будет реализовано, у нас пока нет", - отметила экс-министр.

Она также подчеркнула, что подпись Владимира Зеленского "по самым разным причинам, конечно, не может иметь большого веса". "Если он будет переизбран - а такое тоже возможно, - то да, тогда он был бы легитимирован. Но я не хочу заранее обсуждать выборы. Может быть, он будет переизбран - да. Однако учитывая то, как развиваются события, у меня складывается впечатление, что со стороны Вашингтона оказывается очень сильное давление, чтобы выборы были организованы. Потому что там все же понимают, в чем проблема. Многие американские политики уже весной об этом говорили: конечно, выборы должны быть проведены. И это не какая-то особая позиция России. Многие считают так же: одни говорят об этом вслух, другие - нет", - добавила она.

Полный текст интервью будет опубликован в 19:00 мск.