Axios: Маск начал финансировать новые избирательные кампании республиканцев

Илон Маск © Michael Swensen/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, это свидетельствует о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта. По информации собеседников Axios, Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в борьбе за места в Конгрессе в 2026 году и дал понять, что продолжит финансирование в течение всего избирательного цикла 2026 года. Точные суммы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний в следующем месяце, уточняет портал.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей - 435 человек, а также треть сенаторов - 33 человека. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы. Как отмечала газета The Wall Street Journal, правящая партия как правило терпит на промежуточных выборах поражение.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства грозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, в том числе со SpaceX, и отменить все субсидии.