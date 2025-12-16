Черногория хочет завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года

Республика закрыла пять переговорных глав, пройдя более трети пути к членству в Евросоюзе, заявил премьер-министр Милойко Спайич

БЕЛГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Черногория намерена закрыть все главы переговоров о вступлении в Евросоюз к концу 2026 года. Об этом заявил премьер-министр республики Милойко Спайич.

"Сегодня Черногория закрыла пять переговорных глав (разделы переговоров о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), пройдя более трети пути к членству в ЕС. Закрытие 12 из 33 глав позволило Европейскому совету и государствам-членам признать результаты работы правительства и переговорных групп, которые впоследствии были поддержаны Европейским советом и другими государствами-членами. Черногория вступает в 2026 год с четкой целью - закрыть все главы к концу следующего года и быть готовой к полноправному членству в Евросоюзе", - говорится в сообщении на странице движения премьера "Европа сейчас!" в Х.

Ранее о возможности вступления в Евросоюз к 2030 году Албании, Молдавии, Украины и Черногории заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.