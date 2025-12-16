Эксперт Дудчак: Зеленский вбрасывает идеи с выборами, чтобы тянуть время

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ указал, что для затягивания Владимир Зеленский "изобрел еще и вариант с проведением референдума до выборов"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский вбрасывает одну идею за другой, чтобы затянуть переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"Очевидно, что Зеленский пытается тянуть время", - указал эксперт, комментируя последние его заявления о выборах, референдуме по вопросу территорий и о гарантиях безопасности.

Так, отметил Дудчак, он "на словах заявляет о том, что не против провести выборы, но нужно 6-9 месяцев", под это требует гарантии безопасности от США.

При этом, уверен Дудчак, речь идет о гарантиях того, что выборы будут проходить под контролем киевского режима, на контролируемых полностью территориях. "Контролируемых Западом. Он этого хочет, чтобы они имели полную возможность творить любой результат, а на избирательных участках будут представители каких-нибудь нацбатов, типа "Азова" (запрещен в РФ), но скорее всего там будут представители ТЦК", - продолжил он.

"Для затягивания Зеленский изобрел еще и вариант с проведением референдума до выборов. Пусть население скажет, что оно думает о фиксации потери территории", - добавил эксперт.

О выборах

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

9 декабря Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

13 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Зеленский шантажирует повязанных с ним коррупцией западных политиков, чтобы они обеспечили "выборы его самого". Как отмечал в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, для Зеленского выборы стали бы концом его политической карьеры и потому он будет делать все, чтобы они не состоялись.