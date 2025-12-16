ХАМАС: в Газе погибли около 400 человек из-за нарушений Израилем перемирия

Более 95% из погибших - это мирные жители, сообщил член политбюро палестинского движения Гази Хамад

Редакция сайта ТАСС

© Chris McGrath/ Getty Images

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Примерно 400 палестинцев в секторе Газа погибли в результате нарушений израильскими военными режима прекращения огня в анклаве, вступившего в силу 10 октября 2025 года. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Гази Хамад.

"С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня [в секторе] погибло около 400 человек. Важно пояснить, что более 95% погибших - это мирные жители", - отметил он в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, власти Газы зафиксировали порядка 813 случаев нарушения израильской стороной достигнутых договоренностей. Хамад призвал посредников по переговорному процессу "принять меры", подчеркнув, что действия Израиля "представляют серьезную угрозу" соглашению по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории Газы.