Медведчук: предложение о временном управлении на Украине поспособствует выборам

Речь идет о предложенном президентом РФ Владимиром Путиным временном управлении под эгидой ООН, США, России и Европы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН, США, РФ и Европы создаст условия для проведения легитимных выборов и референдума в стране. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как отметил политик, сейчас режим Владимира Зеленского добровольно не пойдет на восстановление конституционного порядка и обеспечение прав украинцев для проведения демократических выборов в стране.

"Единственным выходом в сложившейся ситуации является механизм, предложенный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 27 марта 2025 года, ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, США, России и европейских стран, что дало бы возможность создать условия для проведения в стране демократических выборов и референдумов и формирование всех органов власти", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".