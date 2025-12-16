Глава МИД Ирана: отношения Тегерана и Москвы всесторонне развиваются

Аббас Арагчи встретился в Госдуме с председателем комитета ГД по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российско-иранские отношения всесторонне развиваются, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

"Отношения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всесторонне развиваются. Мы практически во всех сферах сотрудничаем друг с другом", - сказал он на встрече в Госдуме.

Глава МИД Ирана также отметил укрепление межпарламентских связей двух стран.

Арагчи прибыл в Москву с визитом 16 декабря.

Кадры визита главы МИД Ирана Аббас Арагчи в Госдуму © Арзу Пашаева/ ТАСС

Как сообщали в МИД РФ, 17 декабря в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Арагчи.