Глава МИД Эстонии сравнил Европу с "ленивым толстым котом"

Маргус Цакхна заявил, что страны ЕС обязаны "взять на себя большую ответственность и больше инвестировать в оборону"

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна © Omar Havana/ Getty Images

ВИЛЬНЮС, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна заявил на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам, что Европа больше не может быть "ленивым толстым котом".

"Мы (страны ЕС - прим. ТАСС) больше не можем быть ленивым толстым котом, который лишь ждет, когда кто-то придет на нашу защиту", - заявил Цакхна во время мероприятия. По мнению главы МИД, Европе "необходимо проснуться". Цакхна заявил, что страны ЕС обязаны "взять на себя большую ответственность и больше инвестировать в оборону".

14 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая перед представителями военной промышленности на конференции по безопасности в Брюсселе, сообщил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028-2034 годы. По его словам, военные расходы Евросоюза в 2028-2034 годы предлагается довести до €131 млрд по сравнению с €25,5 млрд, заложенными в бюджетном плане на 2021-2027 годы.