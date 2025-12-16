Эрдоган: власти Сирии достигли прогресса в международной реинтеграции

Для окончательной нормализации потребуется еще некоторое время, заявил президент Турции

АНКАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новое руководство Сирии достигло значительного прогресса в вопросе реинтеграции страны в международное сообщество.

"Перед Сирией открылась историческая возможность. Под руководством президента Ахмеда аш-Шараа за короткое время был достигнут значительный прогресс в процессе реинтеграции Сирии в международное сообщество. Число беженцев, вернувшихся в Сирию только из нашей страны, достигло 580 тыс. Добровольное, безопасное и достойное возвращение сирийских беженцев, несомненно, ускорится по мере обеспечения прочного мира в этой стране", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на встрече с послами Турецкой Республики, аккредитованными за рубежом.

Президент, однако, отметил, что для наступления окончательной нормализации, "похоже, потребуется еще некоторое время". "Агрессивные действия Израиля против Сирии в настоящее время являются самым большим препятствием для обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в этой стране", - пояснил он.

Эрдоган отметил, что "присутствие ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ) и других террористических организаций в Сирии - это еще одна область, вызывающая озабоченность". "Будучи единственным союзником по НАТО, который воевал с ИГ напрямую, мы продолжаем оказывать сирийскому правительству всю необходимую поддержку. Мы также призываем к выполнению соглашения от 10 марта (2025 года об интеграции курдских формирований в республиканские ВС Сирии - прим. ТАСС), иначе при сопротивлении его реализации есть риск того, что ситуация перерастет в кризис", - сказал Эрдоган.

