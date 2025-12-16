"Коалиция желающих" повысила уровень боеготовности своих войск

Министр обороны Великобритании Джон Хили продолжает направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил в преддверии возможной отправки на Украину

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы "коалиции желающих" повысили уровень боеготовности своих войск в преддверии возможной отправки на Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая на заседании контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн", которое прошло по видеосвязи.

"Через "коалицию желающих" мы повышаем уровни готовности. Я продолжаю направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил, когда наступит мир", - сказал глава военного ведомства, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Sky News.

Британские власти на протяжении нескольких месяцев заявляют о своей готовности отправить войска на Украину после прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.

В понедельник было опубликовано заявление лидеров ведущих стран Европы, в котором говорится, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". В тексте указывается, что эти силы должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США.