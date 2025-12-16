Главы МИД Израиля и Индии договорились развивать двустороннее сотрудничество

Гидеон Саар отметил, что всего месяц назад он сам посещал Индию, а теперь Джайшанкар прибыл в Израиль с ответным визитом

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар принял в Иерусалиме коллегу из Индии Субраманьяма Джайшанкара, прибывшего с визитом в еврейское государство. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Саар отметил, что всего месяц назад он сам посещал Индию, а теперь Джайшанкар прибыл в Израиль с ответным визитом. "Наши отношения с крупнейшей в мире демократией и самой быстрорастущей экономикой продолжают углубляться. Сегодня мы приняли амбициозный совместный план работы по развитию двусторонних отношений в 2026 году", - сообщил израильский министр по итогам встречи.

По его словам, в наступающем году Израиль и Индия планируют наращивать сотрудничество "еще шире во многих областях: дипломатия, безопасность, экономика, предпринимательство и кибербезопасность, сельское хозяйство и водные ресурсы, культура и многое другое". "Это стратегическое партнерство, которое мы будем развивать вместе", - заключил Саар.