Кнайсль: ЕС занимается кражей и разбоем в ситуации с российскими активами

По словам экс-министра иностранных дел Австрии, Евросоюз послал миру сигнал, что больше не считается с принципом государственного иммунитета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в ситуации с заморозкой российских активов занимается кражей и разбоем, отбросил в сторону целый ряд собственных норм. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"Да, безусловно. Это кража, разбой. Евросоюз в этом случае отбросил в сторону целый ряд собственных правил и норм", - сказала Кнайсль, отвечая на соответствующий вопрос.

Экс-глава МИД Австрии обратила внимание на то, что в ЕС "решения в рамках советов глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров финансов принимаются на основе консенсуса". "Есть сферы, в которых возможны решения большинством голосов и которые регулируются на наднациональном уровне, например, сельское хозяйство или вопросы конкуренции. Но уж точно не столь чувствительные политические вопросы. В данном случае Европейский союз сослался на статью 122 Договора о функционировании ЕС, которая, если я правильно помню, допускает принятие решений большинством голосов в исключительных ситуациях. Тем самым Брюссель, по сути, продемонстрировал наличие серьезных макроэкономических проблем", - констатировала Кнайсль.

По ее словам, это своего рода признание слабости. "Итак, ссылаясь на статью 122, Евросоюз фактически перешел к принятию решения большинством голосов. В результате позиции Венгрии, Словакии и в определенной степени также Бельгии были, по сути, не учтены, поскольку бельгийское правительство не было в восторге от этого решения", - отметила она.

Кроме того, по словам Кнайсль, такое решение подает еще один сигнал - сигнал о нарушении не только европейского права, но и международного обычного права. "Что такое международное обычное право? Это право государств, которое нигде прямо не зафиксировано, но которое на протяжении веков формировалось через практику взаимного уважения государствами друг друга. Речь идет об иммунитете суверена. Так было всегда, если можно так выразиться. ЕС послал миру сигнал: мы больше не считаемся с принципом государственного иммунитета - то есть с тем, что активы других государств по своей природе обладают иммунитетом, это больше не имеет значения - если мы считаем это необходимым, мы их экспроприируем. Это, если говорить прямо, весьма серьезный шаг", - отметила она.