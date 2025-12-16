Минфин США: Вашингтон в последние годы был очень ленивым в вопросе санкций

Для достижения наибольшего эффекта от рестрикций ведомство проводит постоянный пересмотр ограничительных мер, заявил глава министерства Скотт Бессент

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в последние несколько лет были крайне ленивыми в санкционном вопросе. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Я полагаю, что в последние годы мы стали очень ленивыми в вопросе санкций", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Бессент выступил с утверждением о том, что если санкции соблюдаются в полной мере, то они могут быть эффективными. Для достижения наибольшего эффекта от рестрикций, добавил он, американский Минфин в настоящее время проводит постоянный пересмотр ограничительных мер. "При хорошем санкционном режиме у вас всегда есть цели, и вы постоянно проводите оценку достижения этих целей", - сказал он.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".