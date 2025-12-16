Британия готова обучать международные стабилизационные силы в Газе

Глава МИД королевства Иветт Купер отметила, что задержка с формированием воинского контингента вызвана продолжающейся работой над его мандатом

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Великобритания готова проводить обучение военнослужащих международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, отвечая на вопросы членов комитета по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты парламента).

"Мы не ожидаем, что британские войска будут частью международных стабилизационных сил, у нас нет таких намерений, хотя мы всегда готовы обеспечить помощь с планированием или подготовкой", - сказала она. Министр отметила, что задержка с формированием воинского контингента вызвана продолжающейся работой над его мандатом. Купер добавила, что Лондон также готов помочь с процессом разоружения группировок в Газе на основе своего опыта в Северной Ирландии.

Говоря о "Совете мира", который будет управлять сектором Газа, министр заявила, что его состав под председательством президента США Дональда Трампа, как ожидается, будет утвержден не позднее конца января. Она также подчеркнула, что Лондон не выдвигал в этот орган кандидатуру экс-премьера Великобритании (1997-2007) Тони Блэра. По ее словам, с инициативой включения Блэра в состав "Совета мира" изначально выступил Трамп. Ранее газета Financial Times сообщила, что Блэр в итоге не войдет в "Совет мира", поскольку его кандидатура не получила одобрения ряда арабских и мусульманских стран из-за его активной поддержки вторжения США в Ирак в 2003 году.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

17 ноября Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.