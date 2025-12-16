Посол Израиля: НАБУ скоро проведет следственные действия в посольстве Украины

Точная дата прибытия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины на израильскую территорию неизвестна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время прибудут в Израиль, чтобы провести в посольстве Украины следственные действия. Об этом сообщил посол страны в Израиле Евгений Корнийчук.

"Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - приводит слова дипломата агентство Укринформ.

Причины следственных действий в украинском посольстве и точную дату приезда туда детективов НАБУ Корнийчук не назвал. Как он утверждает, эта дата ранее дважды переносилась.

В начале ноября в Израиль с Украины сбежал бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого подозревают в курировании масштабной коррупционной схемы в стране. 10 декабря экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сделал заявление о том, что 28 ноября на Миндича в Израиле была совершена попытка покушения, была ранена его домработница. 11 декабря Коломойский заявил, что человек, совершивший попытку покушения на Миндича в Израиле, получил оружие в украинском посольстве.