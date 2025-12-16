В ФРГ объявили о выводе систем ПВО Patriot и возвращении военных из Польши

Они дислоцировались там в том числе для обеспечения поставок ВСУ

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Германии объявило о выводе из Польши своих зенитных ракетных комплексов Patriot и возвращении дислоцированных там военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства ФРГ.

В Минобороны ФРГ отметили, что Бундесвер выводит размещенные в Польше системы ПВО Patriot, которые предназначались для защиты воздушного пространства НАТО и транспортного узла в Жешуве недалеко от границы с Украиной. "После плавной передачи командования миссией нашим голландским партнерам в начале декабря последние военные сегодня вернулись на свои базы", - подчеркнули в ведомстве.

В конце января Германия разместила в аэропорту Жешува на границе с Украиной две батареи Patriot и 200 военных сроком на шесть месяцев. В начале мая премьер-министр Польши Дональд Туск попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца года. Таким образом, германские системы ПВО и военнослужащие были дислоцированы в Польше до декабря, в том числе для обеспечения поставок ВСУ.

"Как и в случае с предыдущими командировками в Польшу и Словакию в 2023 и 2024 годах, миссия была созвана в кратчайшие сроки, чтобы снизить нагрузку на наших союзников на местах", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Теперь, как указал он, в Жешуве командование взяли на себя Вооруженные силы Нидерландов.