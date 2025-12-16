На Украине вступило в силу решение приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы

К лишению свободы на 10 лет также приговорили бывшего замначальника управления государственной охраны Украины Константина Кобзаря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение киевского суда заочно приговорить экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы по обвинению в "организации незаконной переправки через госграницу и подстрекательстве к дезертирству" вступило в силу. Об этом заявил офис генпрокурора Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале офиса, Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты. Приговор в отношении Януковича был вынесен Подольским районным судом Киева еще 28 апреля, апелляционный суд оставил решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

По этому же делу к лишению свободы на 10 лет суд заочно приговорил бывшего замначальника управления государственной охраны Украины, начальника службы безопасности президента Украины Константина Кобзаря. Приговор в отношении Кобзаря также вступил в силу, уточнили в офисе генпрокурора.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, Янукович, его охрана и почти все члены правительства были вынуждены срочно покинуть страну. Этот эпизод украинское следствие и расценило как "дезертирство".

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года по 2014 год. В 2019 году суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Кроме того, его обвинили в госизмене по другому делу - за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.