В Вене проходит крупная акция протеста против сокращения соцрасходов

Акция носит мирный характер, безопасность участников обеспечивают сотрудники полиции

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Акция протеста против проекта бюджета Вены, предусматривающего сокращение мер социальной поддержки населения, проходит в австрийской столице. В мероприятии участвуют сотни человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

Акция носит мирный характер, безопасность участников обеспечивают сотрудники полиции. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Со сцены доносится: "Деньги - образованию, а не оружию!", "Забастовка в школе и на фабрике - наш ответ на вашу политику!".

Как заявляют организаторы акции из НКО SoWi_So, поводом для протеста стало рассмотрение городскими властями проекта бюджета, который, по их оценке, предусматривает сокращение социальных расходов. При этом, утверждают они, финансирование ряда инфраструктурных проектов, в том числе вызывающих вопросы с точки зрения экологии, сохраняется в прежнем объеме.

Организаторы также указывают, что в будущем городские власти могут включать дополнительные меры экономии в бюджет в связи с действием в стране европейского пакта стабильности, предусматривающего нормативы по дефициту бюджета. В качестве альтернативы они предлагают увеличить доходную часть бюджета, в том числе за счет введения сбора за пустующее жилье, дополнительного налога на спекулятивные операции с землей, а также плату за въезд в город для нерезидентов.

Проект бюджета Вены будет рассмотрен городскими властями 17 декабря.