Сийярто: отказ Киева от попыток вступить в НАТО не заслуживает большого внимания

Глава МИД Венгрия пояснил, что в любом случае такая цель Украины выглядела недостижимой

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что не стоит придавать большое значение сообщениям о готовности Украины отказаться от попыток вступить в НАТО в обмен на западные гарантии безопасности. Глава МИД пояснил, что в любом случае такая цель Киева выглядела недостижимой, поскольку против этого возражала не только Россия, но и некоторые члены Североатлантического альянса.

"Всем ясно, что мы очень далеки от какого-либо консенсуса по этому вопросу в НАТО, поэтому членство Украины в НАТО было на повестке дня только самой Украины. Но это не имеет никакого значения, потому что не она принимает решение по этому вопросу", - заявил министр в ходе краткой беседы с журналистами в Будапеште.

Сийярто прокомментировал сообщения о том, что Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от идеи присоединения Украины к западному военному альянсу, если США и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности в соответствии с соглашением о мирном урегулировании конфликта. О согласии Киева забыть при определенных условиях о своих натовских амбициях сообщила, в частности, 14 декабря со ссылкой на источники лондонская Financial Times.