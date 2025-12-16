В Румынии экс-министра транспорта задержали по обвинению в коррупции

Расследование ведется в связи с подозрениями во взяточничестве и соучастии во взяточничестве

БУХАРЕСТ, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии задержали бывшего министра транспорта Александру-Рэзвана Кука по обвинению в коррупции. Об этом сообщило Радио Румынии.

Задержание было произведено после обысков по месту жительства экс-министра и предпринимателя Кэтэлина Даниела Буше. Расследование ведется в связи с подозрениями во взяточничестве и соучастии во взяточничестве.

Согласно румынским СМИ, экс-министр выступил посредником в попытке предпринимателя дать взятку в размере 6% от контракта стоимостью 23 млн леев (€4,6 млн) директору Румынского автомобильного регистра за продление контракта по обслуживанию оборудования для техосмотра автомашин.