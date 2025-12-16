Левая партия ФРГ раскритиковала идею европейских миротворческих сил для Украины

Сопредседатель фракции в Бундестаге Зёрен Пелльман считает, что обеспечение безопасности воздушного пространства над страной означало бы дальнейшую эскалацию

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Зёрен Пелльман подверг резкой критике идею создания европейских "многонациональных сил для Украины" и выступил за присутствие миротворцев ООН.

Он утверждал, что Украина имеет законный интерес в гарантиях безопасности, однако военные из стран, которые до сих пор не играли роли в конфликте, послали бы "значительно лучший сигнал". Обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной странами НАТО, как считает он, означало бы "дальнейшую эскалацию ситуации".

Ранее Левая партия ФРГ выступила за скорейшее завершение конфликта на Украине и призвала российскую сторону к "рождественскому перемирию". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту идею, заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру и не готова подменять его сиюминутными нежизнеспособными решениями.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".