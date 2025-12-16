Макрон пообещал увеличить штраф за употребление наркотиков до €500



ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Штраф за употребление наркотиков во Франции будет увеличен с €200 до €500 в рамках кампании по борьбе с наркопреступностью. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе общения с читателями региональной газеты La Provence.

"Мы увеличим эти штрафы до €500, потому что нужно бить по кошельку. Потому что употреблять наркотики - это не весело. Если мы не будем четко говорить об этом людям, то будем стрелять мимо цели. Я сыт по горло тем, что одних молодых людей оплакивают, а другие считают, что покупать наркотики - это весело", - сказал Макрон.

Вторая мера - это повышение собираемости штрафов. По словам президента, она на "неудовлетворительном уровне". Поэтому в помощь органам юстиции и финансовым службам будут выделены "республиканские комиссары", которые должны повысить данные показатели. Кроме того, Макрон анонсировал поездки в другие страны, где, по его словам, проживают лидеры преступных группировок. Президент намерен обсудить с руководством этих стран конфискацию имущества наркоторговцев.