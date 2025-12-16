Белый дом: перепалку Трампа и Зеленского в феврале вызвало грубое поведение Киева

Руководитель аппарата сотрудников Сюзан Уайлс заявила, что "уродливое зрелище" стало кульминацией грубого закулисного поведения Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в конце февраля в Белом доме произошла из-за грубого поведения украинской стороны. Об этом заявила руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс в интервью американскому журналу Vanity Fair.

"Уайлс утверждала, что это уродливое зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения, - отмечается в опубликованном изданием материале. - Все это началось с того, что Зеленский не пришел на встречу с министром финансов [США] Скоттом Бессентом, когда он приехал в Киев для заключения сделки относительно прав на добычу полезных ископаемых, и ситуация только усугубилась". "Отношение просто было плохим во всем", - приводит журнал слова руководителя аппарата сотрудников Белого дома о позиции украинской стороны.

"И я бы не сказала, что [вице-президент США] Джей Ди [Вэнс] вышел из себя, поскольку он для этого слишком хорошо себя контролирует. Но, думаю, ему просто все это надоело", - отметила Уайлс, имея в виду участие Вэнса в упомянутой перепалке и критику с его стороны в отношении Зеленского.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома уточнила, что встречу Трампа и Зеленского в феврале, по ее мнению, лучше было бы провести "без камер из-за того, как она закончилась".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Трамп на этой встрече также пригрозил Зеленскому, что Вашингтон лишит Киев поддержки, если украинская сторона не будет стремиться к урегулированию. Глава вашингтонской администрации тогда заявил, что у Украины "нет козырей" в конфликте, а Зеленский не мог бы быть "крутым парнем" без поддержки США.