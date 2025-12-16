Эксперт де Зайас: возможное размещение войск НАТО на Украине приведет к эскалации

Бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека считает, что предлагаемое Европой развертывание возглавляемых ей многонациональных сил на украинской территории повысит риск ядерного конфликта

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предлагаемое Европой развертывание возглавляемых ей многонациональных сил на территории Украины приведет к эскалации и повысит угрозу превращения конфликта в ядерный. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

"Ввод войск НАТО на территорию Украины приведет лишь к эскалации войны, - написал он в X. - Это не принесет Украине безопасность, а только усугубит войну и повысит опасность ядерного конфликта. Увы, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и [Владимир] Зеленский живут в своем вымышленном мире".

Лидеры стран Евросоюза 15 декабря выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из войск заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США. В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".