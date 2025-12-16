Эксперт де Зайас: возможное размещение войск НАТО на Украине приведет к эскалации
ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предлагаемое Европой развертывание возглавляемых ей многонациональных сил на территории Украины приведет к эскалации и повысит угрозу превращения конфликта в ядерный. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.
"Ввод войск НАТО на территорию Украины приведет лишь к эскалации войны, - написал он в X. - Это не принесет Украине безопасность, а только усугубит войну и повысит опасность ядерного конфликта. Увы, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и [Владимир] Зеленский живут в своем вымышленном мире".
Лидеры стран Евросоюза 15 декабря выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой и состоящих из войск заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США. В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".