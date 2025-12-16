Markiza: в Словакии прошли антиправительственные акции протеста

ПРАГА, 16 декабря. /ТАСС/. Антиправительственные акции протеста прошли в крупнейших городах Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

По его данным, митинги состоялись в Братиславе, Кошице, Банска-Бистрице и других городах республики. Крупнейшая акция прошла в словацкой столице. В ней приняли участие пять тысяч активистов.

Организаторами акций протеста, на которых звучали требования об отставке правительства во главе с премьер-министром социал-демократом Робертом Фицо, выступили оппозиционные либеральные партии и движения Словакии. Лидер оппозиции, председатель движения Progres vne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка, выступая перед участниками митинга в Братиславе, обвинил кабмин и партии действующей правительственной коалиции в пренебрежении демократией и стремлении монополизировать власть в республике.