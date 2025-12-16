Кобахидзе: ЕС не сможет устроить революцию в Грузии, отменив безвиз

При этом премьер-министр республики надеется, что Евросоюз не отменит режим для граждан

ТБИЛИСИ, 16 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не сможет устроить революцию в Грузии, приняв решение об отмене безвизового режима, так как этот инструмент шантажа уже изжил себя. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Они (ЕС - прим. ТАСС) настолько износили все инструменты шантажа, что у возможной отмены безвизового режима уже нет никакой силы шантажа. Я надеюсь, они и сами понимают, что ни этим инструментом шантажа они не смогут вызвать искусственно революцию в нашей стране, потому что общество очень трезво мыслит и прагматично подходит ко всем решениям, которые несправедливо принимает европейская бюрократия", - сказал Кобахидзе.

Премьер Грузии также надеется, что ЕС не примет не прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для граждан Грузии. "Я думаю, что в таком случае европейская бюрократия будет склонна к более прагматичному решению", - заключил он.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций назывался конец августа. Власти Грузии отказались отменять принятые законы, и назвали письмо ЕК очередной попыткой шантажа.