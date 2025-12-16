Трамп выступит с обращением к согражданам 17 декабря

Президент США не уточнил, на какую тему будет его выступление

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05:00 мск 18 декабря).

"Дорогие американцы, я выступлю с обращением к стране завтра вечером в прямом эфире из Белого дома в 21:00 по времени Восточного побережья США [в 05:00 мск в четверг]", - написал он в соцсети Truth Social. "Это был замечательный год для нашей страны, и лучшее еще впереди", - добавил американский лидер.

Трамп не уточнил, на какую тему будет его выступление.