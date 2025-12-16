Asharq Al-Awsat: два бойца "Хезболлах" погибли при атаках БПЛА Израиля в Ливане

Беспилотники ударили по автомобилям, в которых передвигались члены вооруженного крыла шиитского движения

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Израиль использовал беспилотные летательные аппараты для ликвидации двух членов вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, один из беспилотников атаковал пикап, которым управлял шиитский боец, в приграничном городе Эль-Эдейса. Машина загорелась после попадания в нее ракеты, и боец умер на месте от полученных ранений.

Другой беспилотник нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по южной автостраде между городами Сиблин и Джадра в 40 км от Бейрута. Помимо убитого полевого командира, в результате взрыва на оживленном участке автострады пострадали еще пять человек.

14 декабря за сутки израильские БПЛА уничтожили троих членов "Хезболлах", а всего с начала октября погибли при авиаударах свыше 40 человек. Согласно заявлению представителя армии Израиля Авихая Эдри, все они занимались восстановлением военной инфраструктуры "Хезболлах" в южных районах, что, по его словам, является нарушением соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем от 27 ноября 2024 года.