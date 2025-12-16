Армия Израиля заявила об уничтожении вооруженного радикала на юге Газы

В ЦАХАЛ уточнили, что он приблизился к войскам, неся подозрительный предмет

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали вооруженного радикала, приблизившегося к позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На юге сектора Газа был выявлен террорист, который приблизился к войскам, неся подозрительный предмет, представлявший непосредственную угрозу для военнослужащих. После выявления террориста войска нанесли по нему удар и устранили угрозу", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "подразделения ЦАХАЛ остаются на позициях в соответствии с соглашением о прекращении огня" в секторе Газа и "продолжают действовать для устранения любой непосредственной угрозы".