NYT: США возобновили использование Гуантанамо для содержания мигрантов

По данным газеты, там размещены 22 кубинских мигранта

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. США возобновили заполнение центра для содержания нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе, там размещены 22 кубинских мигранта. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, среди этих 22 нелегалов пять мужчин, признанных "нелегальными иммигрантами высокого уровня угрозы", которых обычно помещают для содержания в тюрьму.

Комплекс пустовал с середины октября, когда США депортировали 18 человек в Сальвадор и Гватемалу. Позже в том же месяце персонал базы был эвакуирован из-за приближения урагана "Мелисса".

Всего иммиграционная и таможенная полиция (ICE) удерживала в созданном на базе центре для содержания мигрантов около 730 человек, большая часть из которых прибыли в США из стран Латинской Америки, включая Сальвадор, Гватемалу и Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома зачастую высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.