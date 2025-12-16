Кобахидзе: НПО Грузии использовали деньги Запада против власти и церкви

Неправительственные организации на западные средства также вели пропаганду наркотиков в стране, добавил грузинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 16 декабря. /ТАСС/. Финансовые ресурсы, направляемые Западом грузинским неправительственным организациям (НПО), в Грузии до принятия закона об иноагентах использовались против власти и церкви. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Конечно же, западное финансирование использовалось для очень плохих целей. Это были не только попытки смены власти. Это были также и непрерывные нападки на церковь. Нам понадобилось проводить целые кампании, чтобы прекратить нападки на православную церковь, которые устраивались, в первую очередь, посредством НПО", - сказал Кобахидзе.

Западные деньги руками неправительственных организаций также тратились и на пропаганду наркотиков в стране, добавил председатель правительства.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон о прозрачности иностранного влияния. Принятие закона вызвало масштабные акции протеста в стране. Из-за принятого закона разладились и отношения Тбилиси и Брюсселя.

Уже в мае 2025 года в Грузии вступил в силу Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). В отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", принятого в 2024 году, аналог американского FARA предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет и распространяется как на организации, так и на физлиц. Как поясняли представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", принятый в 2024 году закон не исполнялся должным образом. Новый закон призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.