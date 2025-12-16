Трамп защитил Уайлс, заявившую о его "алкоголическом типе личности"

Президент США подтвердил, что у него "зависимый тип личности"

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, которая выразила мнение об "алкоголическом типе личности" у американского лидера.

Ранее журнал Vanity Fair выпустил интервью с Уайлс, в котором среди прочего она заявила, что президент США обладает "алкоголическим типом личности". "Я сам неоднократно говорил это о себе. Мне повезло, что я не пью. Если бы я это делал, то мог бы стать [алкоголиком], - сказал он в интервью газете The New York Post. - Я уже говорил, что у меня зависимый тип личности".

Трамп добавил, что не читал интервью Vanity Fair полностью, однако из того, что ему сообщили, он может сделать вывод, что "факты были приведены неверно". Американский лидер также указал, что интервьюер смог лишь пару раз коротко пообщаться с Уайлс. Президент США отметил, что Уайлс "проделывает фантастическую работу".