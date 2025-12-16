В подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию в девяти населенных пунктах

Речь идет о Святогорске и восьми селах Святогорской общины

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Святогорске и восьми селах в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом заявила подчиняющаяся украинским властям Святогорская городская военная администрация.

По информации, опубликованной на странице администрации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), принудительная эвакуация, помимо Святогорска, объявляется в селах Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово и Пришиб. Все они относятся к Святогорской общине.

В последнее время власти подконтрольной Киеву части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта. В последний раз глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин объявлял принудительную эвакуацию 18 ноября.