Госдеп одобрил возможное обслуживание японских эсминцев с системой Aegis

Власти Японии ранее запросили у США техническое обслуживание данных кораблей, включая обновление их программного обеспечения и проведения испытаний различных их систем, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальное техническое обслуживание японских эсминцев с системой боевого управления Aegis на сумму $100,2 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Японии ранее запросили у США техническое обслуживание данных кораблей, включая обновление их программного обеспечения и проведения испытаний различных их систем.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит оборону ключевого союзника".

Администрация США уведомила Конгресс о решении одобрить возможное оказание упомянутых услуг. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.