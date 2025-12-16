Мерц уклонился от ответа об участии ВС ФРГ в многонациональных силах для Украины

По словам канцлера Германии, если до этого дойдет, то "будет достигнуто соглашение о прекращении огня"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном участии Бундесвера (ВС ФРГ) в "многонациональных силах для Украины" и заявил, что готовность США предоставить Киеву гарантии безопасности, сходные со статьей 5 НАТО, в случае установления прекращения огня, является "новой позицией" Соединенных Штатов.

"Вчера мы сделали значительный шаг вперед, в частности, в отношении готовности американцев сотрудничать с европейцами для предоставления гарантий безопасности Украине после прекращения огня. Это что-то новое, мы даже обсуждали гарантии безопасности, подобные статье 5 [НАТО]", - заявил Мерц в эфире телеканала ZDF. При этом он утверждал, что американская сторона пообещала такие гарантии безопасности. "Во время ужина у нас также состоялся длительный телефонный разговор с президентом США [Дональдом Трампом], который сам подтвердил это", - утверждал канцлер ФРГ.

"Тот факт, что американцы взяли на себя такое обязательство - защитить Украину в случае прекращения огня, как если бы это была территория НАТО, - я думаю, представляет собой замечательную новую позицию Соединенных Штатов", - утверждал Мерц.

В то же время он оставил открытым вопрос о возможном участии Бундесвера в "многонациональных силах для Украины". "Коалиция желающих - это не только европейцы. Например, в нее входят канадцы и австралийцы", - подчеркнул канцлер. "И если дело дойдет до этого, то будет достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией", - утверждал Мерц.

Лидеры стран Евросоюза в понедельник выступили с совместным заявлением по итогам переговоров в Берлине. Подписанты считают, что гарантии Киеву должны включать создание возглавляемых Европой, состоящих из заинтересованных стран "многонациональных сил для Украины", которые должны быть сформированы "в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США". В заявлении указывается, что "эти силы будут помогать в восстановлении ВСУ, обеспечении контроля над воздушным пространством Украины и безопасности на море, а также посредством операций внутри Украины".

Лидеры фракций правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге, также оставляли открытой возможность участия Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выражал сомнения по этому поводу.