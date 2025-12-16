Опрос: рейтинг Трампа близок к минимальному с инаугурации

Лишь 33% опрошенных считают эффективным экономический курс администрации президента США, говорится в исследовании Reuters и Ipsos

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев составляет 39%, это показатель близкий к минимальному с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 декабря результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos.

Работу Трампа на посту главы государства одобряют 39% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Согласно приведенным данным, лишь 33% опрошенных считают эффективным экономический курс администрации Трампа. Недовольны им 58%. Решения Трампа, касающиеся миграционной сферы, одобрили 41% респондентов. С ними не согласны 52%.

В соответствии с результатами исследований, которые регулярно проводят Reuters и Ipsos, рейтинг американского лидера за все время его второго президентского срока лишь однажды опускался ниже уровня 39%. Это произошло в ноябре 2025 года. Результаты опроса, проведенного 14-17 ноября, показали, что рейтинг популярности Трампа составляет 38%. Максимальным он был в январе. Тогда положительно работу Трампа оценивали 47% респондентов.

Последний опрос Ipsos и Reuters был проведен 12-15 декабря среди 1 016 совершеннолетних жителей США.