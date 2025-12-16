Депутат Барделла: Украина в ЕС станет катастрофой для европейских фермеров

Аграрии столкнутся с сокращением дотаций, пояснил лидер французской правой партии "Национальное объединение"

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Возможное вступление Украины в Евросоюз станет катастрофой для европейских фермеров, которые, помимо роста конкуренции, столкнутся еще и с сокращением дотаций от ЕС, заявил лидер французской правой партии "Национальное объединение" и депутат Европарламента Жордан Барделла.

"Вступление Украины в ЕС стало бы катастрофой для наших фермеров, поскольку средства из бюджета Единой сельскохозяйственной политики были бы в массовом порядке перенаправлены в Киев, не говоря уже о резком увеличении нашего чистого взноса в бюджет ЕС", - написал он в соцсети X.

К данной записи он приложил видеозапись своего выступления в Европарламенте, где, помимо негативного эффекта от приема Украины в ЕС, он также указывает на "неадекватную реакцию" европейских чиновников на украинский конфликт. Барделла отметил, что из-за санкций в отношении белорусской калийной промышленности и российского газа стоимость удобрений в Европе выросла вдвое. Политик заявил, что считает правильным в условиях конфликта введение санкций против российского ВПК, но назвал недопустимыми ограничения в тех сферах, которые "усиливают недовольство" жителей стран ЕС. "Мир на Украине не может быть достигнут за счет принесения в жертву европейской экономики", - подчеркнул он.