Ким Чен Ын посетил мавзолей в Пхеньяне в годовщину смерти отца

Ким Чен Ир руководил КНДР с 1994 по 2011 годы

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил 17 декабря Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся тела его отца и деда, по случаю 14-й годовщины смерти Ким Чен Ира. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидера сопровождали руководящие кадры партии, правительства и министерства обороны, в том числе члены президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), руководящие работники ЦК партии и ответственные работники кабинета министров, а также командующие крупных соединений Корейской народной армии (КНА).

От имени руководителя народной республики была возложена корзина цветов. Ким Чен Ын отдал дань уважения установленным в мавзолее статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и сделал глубокий поклон в зале, где установлен саркофаг с телом его отца.

В этот день, отмечает ЦТАК, "весь народ страны и военнослужащие КНА почтительно воспоминают священную революционную жизнь и бессмертные заслуги выдающегося человека" и "с безграничной тоской и пламенным чувством преданности воздают дань наивысшей почести".

Ким Чен Ир руководил страной с 1994 по 2011 годы. После смерти в декабре 2011 года его тело поместили в мавзолей.