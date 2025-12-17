ЕС может не предоставить Грузии финансовую помощь в 2026 году

Приостановка финансирования произошла из-за "серьезных опасений" по поводу "отката от демократических принципов" в стране, отметил евродепутат Томаш Здеховски

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Приостановка Евросоюзом финансовой помощи Грузии может распространиться на 2026 год. По итогам 2025 года финансовая помощь не оказывалась, сообщили "Известиям" в Еврокомиссии.

"Это не означает полного прекращения финансирования со стороны ЕС, но значительное финансирование на государственном уровне в следующем году маловероятно, если не произойдут явные политические изменения", - сообщил газете депутат Европарламента от Европейской народной партии Томаш Здеховски.

Как заявил евродепутат, приостановка финансирования Грузии со стороны Евросоюза произошла из-за "серьезных опасений" по поводу "отката от демократических принципов и нарушения верховенства права". По его мнению, Грузия находится в глубоком политическом кризисе, а ситуация с правами человека в ней существенно ухудшилась после парламентских выборов 2024 года.

28 ноября 2024 года правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза. Как тогда сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Тбилиси намерен продолжить выполнять свои обязательства для вступления в ЕС только за счет собственного бюджета.