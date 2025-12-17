В парламенте Кипра рассчитывают на перезапуск авиасообщения с Россией после СВО

Разрешение конфликта на Украине позволит восстановить не только двусторонние связи Кипра и России, но и отношения между Евросоюзом и Россией, сообщил глава комитета по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис

Редакция сайта ТАСС

Глава комитета парламента Кипра по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис © AP Photo/ Petros Karadjias

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Кипра рассчитывают на перезапуск прямого авиасообщения с Россией после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил "Известиям" глава комитета парламента Кипра по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

По словам Георгиадиса, разрешение конфликта на Украине позволит восстановить не только двусторонние связи Кипра и России, но и отношения между Евросоюзом и Россией.

Республика Кипр входит в число стран, которые пользуются популярностью среди россиян, отметил "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Газета напомнила, что число поездок россиян в Европу увеличилось на 20-30% в 2025 году в годовом сравнении за счет возврата отложенного спроса.

Ранее посольство Кипра в Москве сообщило об открытии 8 новых визовых центров в РФ с 15 декабря: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.