Вашингтон ответит ЕС в случае продолжения ограничений для компаний США

Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир отметил, что американское законодательство разрешает устанавливать сборы и ограничения на зарубежные услуги в случае необходимости

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. США примут ответные меры, если Евросоюз (ЕС) продолжит ограничивать американские компании. Об этом сообщил представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Если ЕС и государства - члены ЕС будут настаивать на продолжении дискриминационных мер по ограничению и сдерживанию конкурентоспособности американских поставщиков услуг, у США не будет иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", - написал он в X.

По его словам, законодательство США разрешает устанавливать сборы и ограничения на зарубежные услуги в случае необходимости. Также Соединенные Штаты будут придерживаться аналогичного подхода к другим странам, которые "следуют стратегии в этой области в стиле ЕС".

Как сообщалось ранее, администрация США планирует реализовать следующий этап торговых договоренностей с Евросоюзом и заключить с сообществом "обязывающее письменное соглашение". Белый дом "намерен решить неурегулированные до конца проблемы", включая вопросы, связанные с налогами на цифровые услуги, которыми Брюссель планирует обложить американские IT-компании, дискриминацией американских компаний и ценообразованием на фармацевтическую продукцию. В то же время американский чиновник заявил, что европейские запросы о дальнейшем снижении тарифов "не совпадают" с ходом переговоров.