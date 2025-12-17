Прозоров: есть признаки того, что Запад "сливает" Зеленского

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины отметил, что некоторым структурам выгодно, чтобы конфликт продолжался

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Западные страны неоднозначно относятся к Владимиру Зеленскому, но есть признаки того, что от него пытаются избавиться. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Естественно, есть структуры, которым Зеленский уже не выгоден, и они его «сливают». А есть структуры, которым, наоборот, выгодно. Чем дольше он будет сидеть, тем дольше будет продолжаться война, тем больше они заработают. Поэтому я бы не был так категоричен, что Запад его «сливает». Да, признаки такие есть. Но говорить о том, что это однозначная позиция Запада, я бы поостерегся", - сказал он.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.