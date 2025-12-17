Трамп назвал Уиткоффа "величайшим переговорщиком"

Президент США отметил, что талант его спецпосланника позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал своим спецпосланником Стивена Уиткоффа из-за того, что он обладает качествами, позволяющими заключать мирные сделки без развязывания третьей мировой войны.

"Стив - величайший переговорщик. Я заметил, что он величайшая личность. Он был специалистом по недвижимости в Нью-Йорке и мало знал о реках и границах России и других местах, в которых ему (в качестве спецпосланника - прим. ТАСС) доводилось работать. Он об этом ничего не знал, - сказал Трамп во время приема в честь еврейского праздника Ханука в Белом доме. - Но я понял за 20 лет ведения дел в Нью-Йорке, что у Стива наилучший характер. Я знаю других великих переговорщиков, но с ними надо было бы развязать третью мировую войну, прежде чем сделка была бы заключена, а нам этого не хотелось".

Уиткофф в качестве спецпосланника Трампа работает над достижением мирного урегулирования конфликта на Украине и неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, с начала года Уиткофф вел от лица Вашингтона переговоры с Ираном, а также участвовал в выработке решений по урегулированию палестино-израильского конфликта.