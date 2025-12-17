Bloomberg: рост экспорта Японии обусловлен увеличением поставок в США и ЕС

Японский экспорт вырос на 6,1% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2024 года за счет продажи полупроводниковых компонентов и медицинских товаров

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Экспорт Японии в ноябре вырос в связи с увеличением поставок в США впервые за восемь месяцев, а также благодаря росту поставок в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министерство финансов Японии сообщило, что японский экспорт вырос на 6,1% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2024 года за счет продажи полупроводниковых компонентов и медицинских товаров. Поставки в США и Евросоюз (ЕС) увеличились на 8,8% и 19,6% соответственно.

Как отмечает агентство, экспорт Японии в США компенсировал снижение потоков в Китай. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что поставки в КНР сократились на 2,4%.

21 ноября в статистическом докладе японского министерства финансов говорилось, что экспорт Японии в США уменьшается уже 7 месяцев подряд, и в октябре он вновь упал на 3,1% по сравнению с ситуацией год назад, до отметки 1,75 трлн иен ($11,1 млрд).