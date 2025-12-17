Эксперт Степанов назвал защитный купол армии КНР убийцей интернета военных вещей

Военный эксперт считает, что подобный инструмент подавления связи в случае положительных результатов испытаний и доказанной эффективности будет востребован не только Китаем

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Глушащий купол" из роя дронов, представленный в концепции китайских разработчиков и предназначенный для нейтрализации системы спутниковой связи Starlink, в перспективе способен свести на нет работу космической группировки по обеспечению координации различных автономных типов вооружений и в этом смысле может считаться убийцей интернета военных вещей (англ. Internet of Military Things, IoMT). Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"В перспективе это очень серьезная локальная система подавления, которая с помощью роя автономных беспилотных аппаратов способна закрывать зоны, приоритетные с точки зрения обеспечения безопасности либо проведения наступательных операций. И это очень важно для повышения обороноспособности, нейтрализации роботизированного потенциала противника. Говоря простыми словами, это убийца интернета военных вещей", - сказал эксперт.

Он пояснил, что командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) формирует условия противодействия возможностям спутниковой связи Starlink с применением синхронизированной системы дронов, способных создать защитный купол. Задача решается экспертами из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института, которые работают над программой для создания электромагнитной сферы над территорией размером с Тайвань. По их оценкам, для покрытия такой зоны потребуется от 900 до 2 000 дронов, расположенных на высоте около 20 км над Землей. Каждый дрон сможет блокировать сигнал на площади до 38,5 кв. км.

По мнению Степанова, перспективная система может вызвать вопросы у потенциальных потребителей Starlink, которые поймут, что технология изначально двойного назначения и военный проект Илона Маска Starshield будут уязвимы при решении военных задач и управлении высокотехнологичными беспилотными и автономными системами в условиях реального боя. В свою очередь, считает эксперт, подобный инструмент подавления связи в случае положительных результатов испытаний и доказанной эффективности будет востребован не только в НОАК, но и у союзников КНР, и на внешних рынках, в зонах напряженности и военной активности потенциального противника. "С учетом высокого стратегического уровня партнерства Москвы и Пекина технология после успешной апробации также может быть передана по линии трансфера в рамках военно-технического сотрудничества. Она может быть востребована и для прикрытия российского приграничья, где в последнее время наблюдается очень высокая концентрация ударных и разведывательных беспилотных систем, действующих в контуре НАТО на российском направлении", - заключил Степанов.