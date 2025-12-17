Венесуэла осуждает нарушающие международное право угрозы США

В правительственным коммюнике подчеркивается, что республика "никогда больше не станет колонией империи или какой-либо иностранной державы"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 17 декабря. /ТАСС/. Венесуэла осуждает нарушающие международное право угрозы со стороны президента США Дональда Трампа и подтверждает суверенитет над своими природными ресурсами. Об этом говорится в правительственном коммюнике Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

"Сегодня вечером, 16 декабря 2025 года, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, нарушая международное право, принципы свободной торговли и свободного судоходства, выступил с безрассудной и серьезной угрозой в адрес Боливарианской Республики Венесуэла", - указывает правительственное коммюнике.

В соцсетях Трамп заявил, что "нефть, земля и полезные ископаемые Венесуэлы являются его собственностью", должны быть незамедлительно переданы ему и в этих целях вводится военно-морская блокада республики. Его истинные намерения - "завладеть нефтью, землями и полезными ископаемыми с помощью кампании лжи и манипуляций" - были осуждены Венесуэлой и народом США в ходе массовых демонстраций, говорится в заявлении Хиля.

Правительство Венесуэлы в соответствии с международным правом "подтверждает суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободное судоходство и свободную торговлю в Карибском море и океанах мира". Республика будет действовать в строгом соответствии с Уставом ООН, в полной мере осуществляя свою свободу, юрисдикцию и суверенитет.

В правительственным коммюнике подчеркивается, что "Венесуэла никогда больше не станет колонией империи или какой-либо иностранной державы" и венесуэльский народ в единстве с военными и полицией защитит "свою территорию, богатства и свободу".

Угрозы США

Вооруженные силы США будут наращивать свою сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы, заявил ранее в Truth Social Трамп.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или наносить вред нашей нации, равно как и не позволит враждебному режиму захватывать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - добавил президент США.